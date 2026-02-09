Preghiera della sera 9 Febbraio 2026 | Signore apri i miei occhi

Al calare del sole, un gruppo di fedeli si raccoglie per pregare. La sera del 9 febbraio 2026 si apre con una richiesta semplice e sincera: “Signore apri i miei occhi”. La preghiera si concentra sul bisogno di riposo e pace, affidando al Signore le fatiche di giornata. È un momento di fede condivisa, in cui si cerca conforto e tranquillità prima di chiudere gli occhi e affrontare un nuovo giorno.

Al calare della sera, chiediamo in preghiera al Signore il dono del riposo del giusto. Affidiamo a Lui ogni fatica di questo lunedì per ritrovare la vera pace nel Suo abbraccio. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.