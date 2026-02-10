Preghiera della sera 10 Febbraio 2026 | Perdona i miei peccati

Una preghiera della sera invita a lasciare andare i pesi di oggi. Chiude la giornata chiedendo perdono e speranza per ripartire domani con un cuore più leggero. È un momento di riflessione che molti trovano utile per trovare pace e forza prima di dormire.

"Perdona i miei peccati": una preghiera della sera per deporre ogni peso nelle mani di Dio. Ritrova la forza interiore e la luce necessaria per ricominciare domani con un cuore nuovo. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 10 Febbraio 2026: "Perdona i miei peccati"

