Prato il piano del capitano | Noi tra le prime cinque

Il capitano della squadra di calcio di Prato ha dichiarato che la formazione si colloca tra le prime cinque in classifica. Ha anche fatto riferimento ai recenti eventi, in particolare a martedì, quando i biglietti disponibili per i tifosi sono stati esauriti in poche ore. Infine, ha rivolto un appello affinché si trovi una soluzione per l’ampliamento della capienza dello stadio.

"Specie dopo quanto accaduto in questi giorni, e in particolare martedì, con i biglietti a disposizione dei nostri tifosi che sono stati letteralmente polverizzati in poche ore, mi sento di lanciare un appello: cerchiamo di risolvere questa situazione dell’ampliamento della capienza. Anche contro il Siena in tanti resteranno fuori". Parola di Giacomo Risaliti. Il capitano del Prato ha voluto dire la sua sul "caso Lungobisenzio". Ogni domenica "sia in casa che in trasferta, i nostri sostenitori ci danno una grande mano e quindi mi auguro che si possa concretizzare questo passaggio ai 3.000 spettatori di cui si parla ormai da un po’". Contro il Siena, la spinta del popolo biancazzurro fungerà da dodicesimo uomo in campo in un match molto importante nella volata playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

