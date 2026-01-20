Palladino | Noi tra le prime 8? Vogliamo fare la storia Lookman sta bene ed è pronto

L’allenatore del Bergamaschi Palladino ha espresso ottimismo in vista della partita contro l'Athletic Bilbao, sottolineando che il team, ancora tra le prime otto, desidera lasciare il segno nella competizione. Con Lookman in buona forma e pronto a scendere in campo, la squadra si presenta senza calcoli, determinata a fare un risultato storico. La sfida rappresenta un’occasione importante per il club di confermare le proprie ambizioni europee.

Il paradiso delle magnifiche otto è nella mani dell’Atalanta. A 180’ dalla fine della prima fase della Champions, gli ottavi diretti sono una questione che la Dea può risolvere da sé, facendo 6 punti tra Athletic Bilbao e Union St. Gilloise. “Non bisogna fare calcoli, abbiamo due partite a disposizione, sappiamo che possiamo fare qualcosa di unico, inimmaginabile, forse irripetibile – ha dichiarato Raffaele Palladino alla vigilia -. Vogliamo entrare nella storia dell’Atalanta. Ma anche loro sono in corsa per la qualificazione, quindi, grande attenzione nonostante le tante assenze. Certo che sarebbe prestigioso qualificarsi direttamente agli ottavi, consentirebbe di concedere alla squadra anche qualche riposo in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Palladino punta alla top 8: “Impensabile, ma vogliamo fare la storia. Lookman è tornato in anticipo, ci sarà”L'Atalanta punta alla qualificazione tra le prime otto della Champions League, un obiettivo ambizioso ma possibile.

