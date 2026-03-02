Il calcio italiano perde Rino Marchesi, ex-tecnico di Serie A e capitano del Prato. Nato nel 1937, Marchesi ha allenato squadre come Juventus, Inter e Napoli negli anni '80. La sua carriera da allenatore si è sviluppata in diversi club di massimo livello, contribuendo a definire un’epoca del calcio nazionale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello sport.

Prato, 2 marzo 2026 – Il mondo del calcio italiano piange Rino Marchesi, “storico” allenatore della Serie A degli anni '80 riuscito a sedersi anche sulle panchine di Juventus, Inter e Napoli. E' scomparso ieri ad 88 anni a Sesto Fiorentino, dove viveva da tempo (e dove saranno celebrate le esequie, domani alle 11 nella Pieve di San Martino). Ma nel corso della sua carriera da giocatore, terminata agli inizi degli anni '70, Marchesi ha indossato anche la casacca del Prato: due le stagioni trascorse al Lungobisenzio, entrambe in Serie C. Quando arrivò, nel 1971, aveva ormai 34 anni e da libero (o centrocampista, all'occorrenza) aveva alle spalle molteplici campionati in Serie A tra Atalanta, Fiorentina (per un'esperienza sublimata dalla vittoria di due edizioni della Coppa Italia e da una Coppa delle Coppe) e Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Rino Marchesi: l'ex-tecnico di Serie A fu anche capitano del Prato

Morto Rino Marchesi, addio all’ex tecnico di Napoli e JuventusIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Rino Marchesi, ex allenatore di Serie A alla guida di club come Napoli e Juventus.

Leggi anche: Calcio in lutto, addio Rino Marchesi: fu il primo allenatore di Maradona a Napoli

Una raccolta di contenuti su Rino Marchesi.

Temi più discussi: Addio a Rino Marchesi, allenò per primo Maradona a Napoli; Addio a Rino Marchesi: ex tecnico di Napoli e Juventus, allenò Maradona e Platini; Addio a Rino Marchesi, dall’Atalanta al grande calcio italiano; Addio a Rino Marchesi, signore del calcio tra Maradona e Platini.

Addio a Rino Marchesi, ex calciatore e allenatoreNato in provincia di Milano, viveva da anni in Toscana. Diverse le squadre lombarde in cui giocò o di cui fu allenatore ... rainews.it

Addio a Rino Marchesi, allenò Platini e MaradonaNativo di San Giuliano Milanese, Marchesi da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, chiudendo la carriera nel Prato. rainews.it

L’U.S. Lecce si unisce al ricordo di Rino Marchesi, sulla nostra panchina da allenatore nella stagione 1993/94, ed esprime il più sentito cordoglio alla famiglia. - facebook.com facebook

È una delle prime #Lazio che andai a vedere allo stadio. Era il 66. Il penultimo in piedi era Rino Marchesi. Un difensore solido, un gentiluomo fuori dal campo. Rino ci ha lasciato ieri. In quella squadra, che retrocedette in B, c'erano Carosi, Zanetti, Dolso, D'Am x.com