Prato | 3.900 euro per la mensa La Pira 20 anni

Un assegno da 3.900 euro è stato ufficialmente consegnato a Prato, frutto di una raccolta fondi nata durante la ventiduesima cena natalizia solidale organizzata da Confartigianato Imprese Prato. La somma, destinata alla mensa La Pira, rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e testimonia il legame duraturo tra il mondo imprenditoriale locale e le realtà sociali che sostengono i cittadini più fragili. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi, con Luca Giusti, presidente dell’associazione artigiana, che ha affidato il contributo economico a Elena Pieralli, guida dell’Associazione Giorgio La Pira. Questo scambio non è un evento isolato, ma il culmine di una tradizione ventennale che vede imprenditori e artigiani mobilitarsi per garantire pasti caldi e sostegno quotidiano alle persone in difficoltà nella città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

