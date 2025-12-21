Natale alla mensa La Pira Tante famiglie volontarie al servizio dei bisognosi

Il Natale alla mensa La Pira rappresenta un’occasione per condividere momenti di solidarietà e vicinanza. Sono numerose le famiglie volontarie che si impegnano per offrire un pasto caldo a chi ne ha bisogno, riscoprendo il valore della comunità. In un periodo che invita alla riflessione, il gesto di aiutare gli altri assume un significato speciale. Abbiamo ritrovato il calore e il senso del Natale nell’accoglienza. Dedichiamo il nostro tempo a ciò che conta davvero.

"Abbiamo ritrovato il calore e il senso del Natale nell’accoglienza. Dedichiamo il nostro tempo a ciò che conta davvero". Lei,professionista e lui imprenditore, assieme ai due figli trentenni nel giorno più speciale dell’anno hanno scelto di fare volontariato alla Mensa La Pira. Una scelta condivisa dalla famiglia per il terzo anno consecutivo. "Periodicamente una volta al mese - spiegano nell’anonimato, perché il volontariato ha bisogno di persone, non di nomi - aiutiamo a servire i pasti alla mensa. Per Natale stare con persone sole e in difficoltà, senza dimora, offrire loro, oltre ad un pasto, calore e sorrisi è diventato il miglior Natale che potessimo trascorrere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale alla mensa La Pira. Tante famiglie volontarie al servizio dei bisognosi Leggi anche: Dramma alla mensa dei bisognosi, uomo trovato senza vita a Gavinana Leggi anche: Inflazione, affitti insostenibili e lavori precari: chi sono i "nuovi poveri" in fila alla mensa dei bisognosi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Natale alla mensa La Pira. Tante famiglie volontarie al servizio dei bisognosi. Perugia, il Natale nella diocesi con tanti eventi religiosi e socio-culturali. Il 25 pranzo solidale alla mensa Don Gualtiero con l'arcivescovo Maffeis - La celebrazione dell’Ufficio delle Letture questa sera alle 23,15 precederà in cattedrale la celebrazione della Notte di Natale, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis e in programma per ... ilmessaggero.it Un incontro di solitudini al pranzo di Natale - Chi sono le persone che il giorno di Natale vanno a pranzo alla mensa dei poveri? vita.it Natale a Napoli, pranzi in mensa per mille ospiti: «Nessuno resti indietro» - Memore delle parole pronunciate in occasione della messa di Natale in cattedrale, il cardinale don Mimmo Battaglia ha fatto visita ai poveri ... ilmattino.it Pranzo di Natale speciale alla Mensa Sociale di Asti grazie a One More Life ODV - facebook.com facebook #Tg2000 - #Solidarietà, la mensa #Caritas di #Ostia aperta anche a #Natale #19dicembre #Tv2000 @tg2000it x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.