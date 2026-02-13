Rigopiano | Sentenza Appello Dolore di una Madre e Nuove Polemiche sull’Assoluzione dell’Ex Sindaco

Rigopiano: La madre di Ilaria Contro la sentenza di appello, esprime dolore e rabbia dopo che i giudici hanno confermato l’assoluzione dell’ex sindaco, accusato di negligenza nella gestione della valanga che il 18 gennaio 2017 travolse il resort, causando 29 vittime.

Rigopiano: La Madre di Ilaria Contro la Sentenza, Tra Dolore e Ricerca di Giustizia. La sentenza di appello bis sul disastro di Rigopiano ha lasciato un profondo senso di amarezza nelle famiglie delle vittime. Mariangela Di Giorgio, madre di Ilaria Di Biase, la più giovane delle 29 persone che persero la vita nella valanga del gennaio 2017, ha espresso la sua profonda delusione per un verdetto che, a suo dire, non rende pienamente giustizia alla perdita di sua figlia. La sentenza ha confermato la condanna di tre funzionari della Regione Abruzzo, ma ha assolto l’ex sindaco di Farindola, scatenando nuove polemiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte d’Appello di Perugia ha confermato le condanne per tre ex dirigenti regionali coinvolti nel disastro di Rigopiano, mentre ha assolto cinque imputati, tra cui l’allora sindaco di Farindola.

A quasi dieci anni dalla valanga che travolse l’hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, la Corte d’Appello di Perugia ha emesso la sua sentenza nel processo bis.

