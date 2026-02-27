Dopo quattro anni, alcuni tifosi del Napoli dovranno affrontare di nuovo il tribunale. Il loro comportamento durante la partita contro lo Spezia ha portato a un procedimento legale che coinvolge numerosi individui. La decisione di annullare l’assoluzione apre ora la strada a un nuovo percorso giudiziario. La vicenda riprende il suo corso in un momento di attenzione crescente sulla gestione di tali eventi.

Andrà a processo gran parte dei tifosi del Napoli che il 22 maggio di quattro anni fa in occasione di Spezia-Napoli si resero protagonisti di disordini dentro e fuori dal Picco. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Genova, che ha accolto l’appello proposto dalla Procura spezzina contro la sentenza con cui nel giugno 2024 il Tribunale della Spezia aveva prosciolto già in sede predibattimentale tutti gli ultras per non aver commesso il fatto. Trentasei gli ultras campani che sono stati di fatto rinviati a giudizio dalla Corte, e che dovranno dunque sostenere il processo. La Corte d’Appello presieduta da Alessandro Farina ha infatti disposto la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tafferugli e invasione. La Corte d’Appello annulla l’assoluzione

Danilo Volzone assolto: la Corte d'Appello annulla la condanna per tentato omicidioLa Corte d’Appello di Napoli ha assolto Danilo Volzone, annullando la condanna per il tentato omicidio di Francesco Liotti, avvenuto nel 2020 a Via...

Maxi processo Eternit, Cassazione annulla per tradurre sentenza Corte d’appelloE’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò...

Discussioni sull' argomento Tafferugli e invasione. La Corte d’Appello annulla l’assoluzione; Scontri allo stadio dopo la partita con il Cosenza: 33 anni di carcere per 34 ultras del Brescia; Chiariello: Non credo al complotto, pensiero ridicolo e anche pericoloso...

Il circolo ha regolare contratto di affitto della sede ma il sindaco dem cavalca i tafferugli di Genova antifascista, gruppo che per Mollicone (Fdi) «nega le foibe e celebra le Br». - facebook.com facebook