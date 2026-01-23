Poste Italiane riapre l' ufficio di Vallata nella versione del progetto Polis

Da avellinotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane riapre l’ufficio di Vallata, rinnovato secondo il progetto Polis. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’ufficio è ora disponibile per i cittadini, offrendo servizi aggiornati e migliorati. Questa riapertura garantisce continuità e qualità nelle prestazioni postali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla vicinanza con la comunità locale.

L’ufficio postale di Vallata ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.Nuovi servizi disponibiliLa nuova sede di corso Kennedy, 67, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

