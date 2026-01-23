Poste Italiane riapre l' ufficio di Vallata nella versione del progetto Polis

Poste Italiane riapre l’ufficio di Vallata, rinnovato secondo il progetto Polis. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’ufficio è ora disponibile per i cittadini, offrendo servizi aggiornati e migliorati. Questa riapertura garantisce continuità e qualità nelle prestazioni postali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla vicinanza con la comunità locale.

L’ufficio postale di Vallata ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.Nuovi servizi disponibiliLa nuova sede di corso Kennedy, 67, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Mugnano del Cardinale nella versione "Polis" Leggi anche: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Chiusano di San Domenico nella versione "Polis" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Udine: l’ufficio postale di Ruda riapre in versione Polis; Poste Italiane: riapre al pubblico l’ufficio postale di Buonconvento; Poste Italiane: riapre in versione Polis l’ufficio postale di Marina di Belvedere Marittimo; L’Ufficio postale chiude? No, riapre rinnovato. Poste Italiane, riapre al pubblico l’ufficio postale Polis di Marina di Belvedere MarittimoL’ufficio postale di Marina di Belvedere Marittimo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La sede di via Fiordaliso è pronta per offrire ai clienti tu ... strettoweb.com Riapre dopo i lavori l’ufficio postale di CarpenedoloRiapre domani al pubblico l’ufficio postale di Carpenedolo. Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione ... bsnews.it Avviso alla cittadinanza – Ufficio postale di Sorano Poste Italiane ha comunicato che, a causa del protrarsi dei lavori tecnici legati al Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, l’ufficio postale di Sorano, in piazza del Municipio 14, resterà chiu facebook #Filatelia e #sport: ieri a Roma, a palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made Italy, sono stati presentati i due francobolli celebrativi dei giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, in programma dal 6 febbraio. tgposte.poste. x.com

