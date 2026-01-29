Poste Italiane Giuliano di Roma l' ufficio postale riapre in versione Polis
Oggi l’ufficio postale di Giuliano di Roma ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. La sede, ora rinnovata secondo il progetto “Polis”, offre spazi più moderni e un servizio più ampio ai cittadini. I lavori sono terminati e i residenti possono tornare a usufruire di un’agenzia più funzionale e accogliente.
Ha riaperto oggi nella nuova veste l’ufficio postale di Giuliano di Roma. Sono terminati, infatti, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
