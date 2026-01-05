Chiuso il porto di Tremestieri a causa del forte vento camion dirottati verso il centro

A causa di un vento intenso e di una forte risacca, i porti di Tremestieri sono stati temporaneamente chiusi. Di conseguenza, i camion sono stati dirottati verso il centro, per garantire la sicurezza delle operazioni marittime e del traffico. La situazione sarà monitorata fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno la riapertura degli approdi.

Chiusi i due approdi del porto di Tremestieri, complice un vento piuttosto intenso e una forte risacca. Le raffiche di scirocco hanno comportato un cambio di rotta di tutte le navi che ogni giorno trasferiscono i mezzi pesanti dalla Calabria alla Sicilia: imbarcazioni che sono state deviate negli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Chiuso il porto di Tremestieri a causa del forte vento, camion dirottati verso il centro Leggi anche: Zurigo, gli aerei non riescono ad atterrare a causa del forte vento Leggi anche: Pioggia incessante e vento forte. Abbattuti alcuni alberi. Chiuso un sottopasso allagato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Senza il nuovo porto di Tremestieri Messina non sarà mai green” - Nel febbraio 2025 la nomina governativa dell’ingegnere Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di sistema Pportuale del mare di Sicilia orientale, come commissario straordinario per la ... msn.com Amici a Gennaio ci troverete APERTI sempre a PRANZO (martedì chiuso per turno) e il SABATO ANCHE a CENA Farà accezione : Martedì 6 Gennaio APERTI a PRANZO Mercoledì 7 CHIUSO Ristorante l’Amo Porto Garibaldi (FE) 334 2839 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.