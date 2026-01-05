Chiuso il porto di Tremestieri a causa del forte vento camion dirottati verso il centro

Da messinatoday.it 5 gen 2026

A causa di un vento intenso e di una forte risacca, i porti di Tremestieri sono stati temporaneamente chiusi. Di conseguenza, i camion sono stati dirottati verso il centro, per garantire la sicurezza delle operazioni marittime e del traffico. La situazione sarà monitorata fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno la riapertura degli approdi.

Chiusi i due approdi del porto di Tremestieri, complice un vento piuttosto intenso e una forte risacca. Le raffiche di scirocco hanno comportato un cambio di rotta di tutte le navi che ogni giorno trasferiscono i mezzi pesanti dalla Calabria alla Sicilia: imbarcazioni che sono state deviate negli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

