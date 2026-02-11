Porto Sant’Elpidio | chiusura centro sociale anziani isolati e polemiche sull’amministrazione

La chiusura del centro sociale di Villa Murri a Porto Sant’Elpidio sta scatenando proteste. Gli anziani che frequentavano il presidio storico si trovano ora senza un punto di riferimento, mentre le polemiche sull’amministrazione comunale aumentano. La consigliera comunale Annalinda Pasquali del Partito Democratico critica apertamente la decisione, accusando il Comune di aver lasciato gli anziani isolati.

La chiusura del centro sociale di Villa Murri solleva polemiche a Porto Sant’Elpidio. La consigliera comunale Annalinda Pasquali del Partito Democratico ha espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio per la chiusura del centro sociale di Villa Murri, un presidio storico con oltre settant’anni di attività. La decisione, motivata dalla volontà di ampliare le opportunità aggregative con l’uso delle cucine da parte di un gruppo di iscritti, è stata definita “superficiale” e “miope” per le conseguenze che ne derivano per gli anziani del quartiere. La vicenda, avvenuta a Porto Sant’Elpidio, solleva interrogativi sulla pianificazione dei servizi sociali e sull’attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

