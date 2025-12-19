Bari protagonista su Rai 1 | la tradizioni della città raccontate a ' Linea Verde Italia'

Monica Caradonna e Tinto accompagneranno gli spettatori di RaiUno in un viaggio che intreccia fede, tradizione, mare, cultura e innovazione, raccontando una Puglia capace di custodire le sue radici e allo stesso tempo di guardare lontano. Il Natale del programma ‘Linea Verde Italia’ quest’anno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

È Bari, la città di San Nicola, il santo che ha ispirato la figura di Babbo Natale, la protagonista di "Linea Verde Italia" – 20/12 (12.25): «BARI PROTAGONISTA TRA SAN NICOLA E INNOVAZIONE SOSTENIBILE, FOCUS SU TRADIZIONI NATALIZIE PUGLIESI»