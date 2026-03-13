Pordenone | 100 giorni di eventi con 80 associazioni

A Pordenone, inizia un percorso di cento giorni ricco di eventi promossi da circa ottanta associazioni del territorio. La città si prepara a ospitare iniziative che coinvolgeranno diversi ambiti culturali e sociali, con l’obiettivo di offrire un calendario vario e stimolante per i residenti e i visitatori. Questo ciclo di manifestazioni si inserisce in un progetto che mira a valorizzare la collaborazione tra diverse realtà locali.

La città di Pordenone si prepara a vivere un ciclo culturale e sociale senza precedenti, che durerà per cento giorni consecutivi. Dal 20 marzo fino al 20 giugno del 2026, il territorio si trasformerà in una piattaforma aperta dove cultura, sport e tradizione popolare convergono sotto un’unica insegna istituzionale. Questa iniziativa non è un semplice elenco di appuntamenti, ma rappresenta la concretizzazione di un lavoro condiviso tra l’amministrazione comunale e oltre ottanta associazioni locali. L’obiettivo dichiarato è animare lo spazio urbano attraverso un’offerta plurale capace di intercettare pubblici diversi, rompendo la stagionalità tradizionale degli eventi culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: 100 giorni di eventi con 80 associazioni Articoli correlati Festa, 100 giorni alla Maturità: tre giorni di eventi al Cocoricò di RiccioneRimini, 8 marzo 2026 – Per migliaia di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori il momento è ormai vicino: i cosiddetti cento giorni alla... A Capodanno a Roma oltre 100 eventi per gli 80 anni dell’Assemblea CostituenteAGI - Sarà dedicata agli 80 anni dell'Assemblea Costituente la quinta edizione di Roma Capodarte, la grande maratona culturale con cui la Capitale... Approfondimenti e contenuti su Pordenone 100 giorni di eventi con 80... Temi più discussi: Primavera a Pordenone: 100 giorni di eventi a partire dal 20 marzo; Presentata la rassegna Primavera a Pordenone 2026; Lavinox, fiato sospeso per 100 dipendenti: senza cassa via ai licenziamenti; Case di riposo, la stangata è arrivata: ecco gli aumenti delle rette. Si parte da 3,5 euro al giorno, salasso da 100 euro al mese. Primavera a Pordenone: 100 giorni di eventi a partire dal 20 marzoDagli appuntamenti culturali di Dedica eDocs Fest alla mostra su Miles Davis ai festival musicali fino allo sport dei tornei Gallini e Cornacchia ... rainews.it Pordenone capitale dello street food: tre giorni di sapori dal mondo al Parco IV NovembreDal 13 al 15 marzo il festival International Street Food arriva a Pordenone con specialità da tutto il mondo. nordest24.it C'è un frate del Friuli che nel Trecento percorse 50.000 km, entrò in Tibet quando nessun europeo ci aveva mai messo piede, e scrisse un libro che fu tradotto in sette lingue. Il suo nome è Odorico da Pordenone. Nato intorno al 1280, francescano, partì da Ven - facebook.com facebook Alessandro Basso, sindaco di Fratelli d'Italia a Pordenone, e Loris Bazzo, sindaco della Lega a Carlino, si uniranno il 27 giugno con un'unione civile. Benissimo. Siamo felici per loro, l'amore va sempre celebrato. x.com