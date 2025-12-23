A Capodanno a Roma oltre 100 eventi per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente

AGI - Sarà dedicata agli 80 anni dell'Assemblea Costituente la quinta edizione di Roma Capodarte, la grande maratona culturale con cui la Capitale inaugura il nuovo anno. Il 1 gennaio 2026 oltre 100 eventi, per la quasi totalità gratuiti, animeranno piazze, musei, teatri e spazi culturali in tutti i 15 Municipi, trasformando Roma in un palcoscenico diffuso nel segno dei valori fondanti della Costituzione. Promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, con la collaborazione dell'Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione investimenti, l'iniziativa rende omaggio al percorso democratico avviato nel 1946, anno dell'elezione dell'Assemblea Costituente e del primo voto delle donne nella storia italiana. 🔗 Leggi su Agi.it

