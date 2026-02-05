Pontecagnano Faiano torna Un amore di Carnevale

Il Carnevale di Pontecagnano Faiano torna con l’edizione 2026 di “Un amore di Carnevale”. L’evento, che si svolge ogni anno in occasione di San Valentino, è stato confermato dall’amministrazione comunale. La manifestazione si terrà il 14 febbraio e coinvolge cittadini e visitatori in una giornata dedicata all’amore e alla festa.

Torna anche quest'anno l'appuntamento con "Un amore di Carnevale ", edizione 2026 di San Valentino in Love, la manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano in occasione del 14 febbraio. Una festa ormai consolidata che coinvolgerà bambine e bambini, permettendo ai genitori di trascorrere una serata di spensieratezza nei locali della città. Playground in perfetto stile carnevalesco. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00 presso la palestra di Via Dante, dove una squadra di animatrici e animatori accoglierà i partecipanti conducendoli negli spazi allestiti come playground a tema carnevale.

