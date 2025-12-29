Coca in auto e trasporto irregolare di rifiuti | due patenti ritirate dalla Polizia Locale
La Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare ha ritirato due patenti durante controlli sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone. Un uomo di 32 anni, alla guida di un’auto, è stato fermato e trovato con la presenza di cocaina a bordo, oltre a essere coinvolto in un caso di trasporto irregolare di rifiuti. L’intervento si inserisce nelle attività di sorveglianza per garantire sicurezza e rispetto delle normative nella zona.
Due patenti ritirate dalla Polizia Locale dell'Unione Rubicone e mare che sabato pomeriggio ha fermato per controlli un'auto in marcia sulla via Emilia, a Savignano sul Rubicone; alla guida un trentaduenne, residente in zona, che ha subito mostrato insofferenza e nervosismo. Gli agenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
