La Francia ha criticato duramente la partecipazione dell’UE in un recente incontro internazionale, sostenendo che l’Unione non avrebbe dovuto prendere parte alla riunione. La polemica nasce da divergenze politiche tra i paesi membri, che si sono fatte più evidenti durante la discussione sul tema della sicurezza globale. La Francia ha espresso il suo disappunto in modo deciso, sottolineando che l’UE dovrebbe mantenere una posizione più autonoma. La questione rischia di creare nuove tensioni tra gli stati membri e di indebolire l’unità europea.

Visibilmente frantumata sul palcoscenico internazionale, attraversata da uno scontro interno che prelude alla resa dei conti. Con questo assetto l'Europa va all'inaugurazione del Board of Peace, immagine plastica di quanto il divide et impera trumpiano risulti efficace nel peggiorare l'assetto già non unitario dei 27 in politica estera. Tra le capitali è Parigi ad alzare la voce contro la scelta della Commissione europea di inviare a Washington la commissaria al Mediterraneo Dubravka Šuica. «A quella riunione l'Ue non avrebbe dovuto mai partecipare», scandisce il ministro degli Esteri francese Barrot, poiché non aveva ricevuto un mandato formale da parte delle capitali.