Lutto nel mondo politico è morto l' ex consigliere comunale | Ha lasciato un segno importante

Il mondo politico di Faenza piange la scomparsa di Saverio Plazzi, ex consigliere comunale molto conosciuto in città. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo ha incontrato nel suo percorso di impegno civile e politico. L’amministrazione locale si è unita al cordoglio, ricordando la sua lunga storia di servizio e dedizione alla comunità.

Cordoglio nel mondo politico locale. L’amministrazione di Faenza esprime dolore per la scomparsa di Saverio Plazzi, figura nota in città e protagonista di una lunga stagione di impegno politico e civile. Aveva 88 anni. "Uomo di grande integrità e dedizione, Plazzi ha servito le istituzioni locali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Saverio Plazzi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Saverio Plazzi

Argomenti discussi: Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista Ferrari; Vigevano, lutto nel mondo politico cittadino: è morto Giulio Onori; Lutto Pd, è morto Michelangelo Ciarcia; Politica bresciana in lutto: è morto Gianbattista Ferrari.

Lutto nel mondo dell’agricoltura ferrarese, si è spenta Antonella BarabaniFerrara Si è spenta improvvisamente a 75 anni Antonella Barabani, una vita per l’agricoltura e fatta di impegno politico, che portava avanti con tanta passione, senza dubbio uno dei suoi tratti distin ... msn.com

Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista FerrariSi è spento nella notte al civile, dove era ricoverato. In passato fu consigliere regionale lombardo e comunale in città ... brescia.corriere.it

Il mondo dello sport romano è in lutto per una doppia perdita che ha colpito profondamente la comunità del rugby. Luciano Mazzi, finanziere e storico rugbista della Capitale, è morto per un malore a poche ore dalla scomparsa della moglie - facebook.com facebook

Lutto nel mondo della medicina barese: si è spento il prof. Luciano Cavallo, maestro della pediatria e dell’endocrinologia pediatrica - News x.com