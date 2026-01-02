Tragedia in montagna a Capodanno | morto Gianluca Lombardi ex consigliere comunale di Como

Nel giorno di Capodanno, una tragedia ha colpito le montagne dell’Alto Adige. Gianluca Lombardi, 53 anni, ex consigliere comunale di Como e noto imprenditore, ha perso la vita durante un’escursione in quota. L’incidente ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra i conoscenti, evidenziando la pericolosità delle attività in montagna anche in giornate di festa.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia sulle montagne dell’Alto Adige. Gianluca Lombardi, 53 anni, volto conosciuto a Como sia per l’attività imprenditoriale sia per il passato impegno amministrativo, ha perso la vita nel pomeriggio di Capodanno durante un’escursione in quota. 🔗 Leggi su Quicomo.it

