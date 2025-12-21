Non commise furto di energia elettrica | assolta inquilina di un immobile confiscato

Il tribunale di Brindisi ha assolto una donna dall'accusa di furto di energia elettrica, chiarendo che l’allaccio abusivo presente nell’immobile non era opera sua. La donna, assegnataria di un immobile confiscato alla Scu, vive con la sua famiglia e non ha responsabilità nel gesto contestatole. Questa sentenza evidenzia l’importanza di distinguere tra responsabilità individuali e situazioni di fatto. Non commise furto di energia elettrica: assolta inquilina di un immobile confiscato.

BRINDISI - Non commise furto di energia elettrica. L'allaccio abusivo c'era, ma non era opera sua. Il tribunale di Brindisi ha assolto una donna, che con la sua famiglia vive, da assegnataria, in un immobile confiscato alla Scu, dall'accusa che le era stata mossa. La difesa dell'imputata ha.

