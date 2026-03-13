Policitemia Vera PV l' Asl espone i risultati ottenuti con il progetto Alliance

L’Asl di Salerno ha presentato i risultati del progetto Alliance, realizzato con Bip e Novartis, che ha portato a una riduzione dei tempi di invio agli specialisti, a un minor numero di prescrizioni inappropriate e a un miglior coordinamento tra i reparti. Il progetto si concentra sulla gestione della Policitemia Vera e mira a ottimizzare il percorso di cura dei pazienti.

I risultati ottenuti evidenziano un miglioramento concreto dell’appropriatezza e dell’efficienza del percorso di cura. In particolare, si è registrata una riduzione dei tempi di invio del paziente all’ematologo, passati da 18 a 16 mesi, una diminuzione del 17% dei referral non appropriati al centro trasfusionale e all'ambulatorio di ematologia da parte dei medici di medicina generale. Il miglioramento del link con il territorio ha portato inoltre ad un aumento dell’11% delle prescrizioni corrette da parte dei medici di medicina generale Riduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Il questore La Rosa saluta Reggio: "Orgoglioso dei risultati ottenuti in una città impegnativa"Ha lavorato per quasi due anni in un contesto non semplice per la struttura della criminalità organizzata presente, ma Salvatore La Rosa è... Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenutiA distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l’Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati. Una selezione di notizie su Policitemia Vera Policitemia Vera (PV), l'Asl espone i risultati ottenuti con il progetto AllianceRiduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore coordinamento tra reparti: questi alcuni dei risultati raggiunti con il progetto Alliance, realizzato con ... salernotoday.it Policitemia Vera, risultati positivi dal progetto ALLIANCE tra Pagani e Nocera InferioreStampaRiduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore coordinamento tra reparti. Sono questi alcuni dei risultati raggiunti dal progetto ALLIANCE, realizzato ... salernonotizie.it