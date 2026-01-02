Il questore La Rosa saluta Reggio | Orgoglioso dei risultati ottenuti in una città impegnativa

Il questore Salvatore La Rosa saluta Reggio Calabria, esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti in un contesto complesso. Dopo quasi due anni alla guida della questura, ha affrontato le sfide legate alla presenza della criminalità organizzata, contribuendo a rafforzare la sicurezza della città. La sua esperienza evidenzia l’impegno e l’impegno delle forze dell’ordine in una realtà difficile, mantenendo un atteggiamento di rispetto e responsabilità.

Ha lavorato per quasi due anni in un contesto non semplice per la struttura della criminalità organizzata presente, ma Salvatore La Rosa è soddisfatto dei risultati ottenuti nel suo incarico al timone della questura di Reggio Calabria. La Rosa tornerà adesso nella sua Messina per chiudere una.

