Auditel | Sanremo 2026 traina la Rai ottimi risultati ottenuti

Una settimana dopo la fine di Sanremo 2026, i dati Auditel confermano che la manifestazione ha portato ottimi risultati alla Rai. I numeri indicano un incremento degli ascolti rispetto alle edizioni precedenti, contribuendo a rafforzare le performance dell’emittente durante il periodo di programmazione. Questi risultati sono stati pubblicati e diffusi dall’azienda che monitora gli ascolti televisivi.

A distanza di una settimana possiamo confermare che per quanto riguarda l’Auditel Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi risultati. Come? Ebbene la Rai è stata incoronata leader nel perimetro Auditel, con quote di tempo speso del 70% sui consumi in diretta e del 46% in modalità on demand. Ecco tutti i dati. Cosa emerge dai dati Auditel su Sanremo 2026? In primis che nei primi tre giorni dell’evento i contenuti del Festival hanno generato circa 14 milioni di visualizzazioni on demand. Numeri importanti. Oltre a ciò si è analizzato un altro dato altamente interessante, ovvero quello legato agli spettatori under 35 che hanno rappresentato il 26% del pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenuti Fontana guarda allo sport, Sanremo traina la Rai: Sicilia in attesa di giustizia per Troina.Arianna Fontana Frena sulle Polemiche, Sanremo Brilla e Troina Aspetta Giustizia La campionessa di short track Arianna Fontana ha scelto di non... Contenuti e approfondimenti su Auditel Sanremo 2026 traina la Rai.... Temi più discussi: Sanremo 2026 traina la Rai: 14 milioni di visualizzazioni on demand e oltre 500 milioni sui social; Quarta serata del Festival: share in calo rispetto al 2025; Sanremo, ascolti ancora in calo (di quasi tre milioni rispetto al 2025): persi cinque punti di share (ieri al ?59.5%); Sanremo Top, due sabati di festa per i successi del Festival 2026 (nel ricordo di Baudo): ospiti e cantanti. Auditel: Sanremo 2026 traina la Rai, ottimi risultati ottenutiI dati Auditel hanno evidenziato come Sanremo 2026 abbia trainato la Rai portando a casa ottimi rusultati in vari campi. Ecco tutti i dati ... superguidatv.it Sanremo 2026 traina la Rai: 14 milioni di visualizzazioni on demand e oltre 500 milioni sui socialIl Festival di Sanremo 2026 continua a trainare gli ascolti e il consumo digitale della Rai. Grazie alla kermesse, la tv pubblica si conferma leader ... msn.com Le sei tv più viste in #EmiliaRomagna a gennaio 2026 (Dati Auditel). #AscoltiTv facebook San Marino Rtv ha chiesto ad Auditel di essere rilevata nel mese di marzo, ma in modalità “blind” (dati non pubblici) #SanMarinoSongContest x.com