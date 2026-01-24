Poesia come dovere ideologico poesia come istinto vitale | un dialogo infelice

Nel nuovo volume della collana Archivio Franco Fortini di Quodlibet, intitolato Una minima ordalia, si presenta il carteggio tra Franco Fortini e altri interlocutori. Un approfondimento che rivela il dialogo complesso tra la poesia intesa come dovere ideologico e come impulso vitale. Un percorso silenzioso, ricco di riflessioni e confronti, che offre uno sguardo autentico sulle tensioni e le sfumature di un pensiero critico e poetico.

La bellezza dostoevskijana non salverà il mondo, la gentilezza forse sì. Un libro Nella collana Archivio Franco Fortini della Quodlibet esce ora con il titolo Una minima ordalia il carteggio tra Franco Fortini e Andrea Zanzotto dal 1952 al 1994, a cura di Matilde Manara, collaboratori Pietro Orlandi e Jacopo Maria Romano (pp. 214, euro 20). E quindi eccomi qui a fare i conti, ancora una volta e come da un altro mondo, con le mie letture e i miei autori di quando avevo vent’anni. Dal 1963 al 1966 seguivo le lezioni di Giacomo Debenedetti sul romanzo del Novecento, e intanto leggevo Scrittori negli anni di Sergio Solmi, grande amico di Debenedetti negli anni eroici e drammatici del loro coetaneo antifascista Piero Gobetti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Poesia come dovere ideologico, poesia come istinto vitale: un dialogo infelice Leggi anche: Il festival Chieti Poesia porta in Abruzzo la grande poesia nazionale e internazionale: tre giorni all'insegna della cultura Leggi anche: Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Poesia come dovere ideologico, poesia come istinto vitale: un dialogo infelice. Poesia come dovere ideologico, poesia come istinto vitale: un dialogo infeliceUna minima ordalia racchiude il carteggio tra Franco Fortini e Andrea Zanzotto, interlocutori molto distanti per formazione culturale e concezione della poesia, uniti da un desiderio mai davvero app ... ilfoglio.it LECCE Ritorna anche quest’anno il Trofeo di pittura e poesia in memoria del maresciallo della Polizia di Stato, Giuseppe Barba, vittima del dovere. (di Francesco Capoccia) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.