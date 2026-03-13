Pochi agenti in carcere a Sassari la Cassazione nega lettore cd al boss Salvino Madonia

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di un lettore CD da parte di un detenuto al boss Salvino Madonia nel carcere di Bancali a Sassari. Attualmente, il numero di agenti di polizia penitenziaria nel carcere è considerato insufficiente per assicurare adeguati controlli sui detenuti in regime 41-bis. La situazione evidenzia una carenza di personale che rischia di compromettere la sicurezza all’interno della struttura.

Il numero di poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di Bancali, a Sassari, è insufficiente per garantire tutti i controlli necessari sui detenuti in regime 41-bis. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha negato al boss di Cosa nostra, Salvatore "Salvino" Madonia, l'acquisto e l'uso di un lettore di compact disc per l'ascolto di musica nella propria cella. Acquisto e uso che erano stati già negati all'origine dalla direzione del carcere, decisione contro cui Madonia aveva inoltrato reclamo, vincendolo davanti al Tribunale di sorveglianza. I giudici della Suprema Corte hanno ora accolto il ricorso... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Alemanno dal carcere: “La Cassazione mi nega l’applicazione delle nuove norme, ma la Corte europea accoglie il mio ricorso”Secondo quanto riferisce Alemanno, la Suprema Corte ha confermato in via definitiva la condanna a un anno e dieci mesi per traffico d’influenze,...

Leggi anche: Niente cd in cella per Sandokan, il 'no' della Cassazione

Tutto quello che riguarda Salvino Madonia

Argomenti discussi: 'Pochi agenti in carcere a Sassari', Cassazione nega lettore cd al boss Madonia.

'Pochi agenti in carcere a Sassari', Cassazione nega lettore cd al boss Madonia(ANSA) - SASSARI, 13 MAR - Il numero di poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di Bancali, a Sassari, è insufficiente per garantire tutti i controlli necessari sui detenuti in regime 41-bis. msn.com

«Pochi agenti nel carcere di Bancali», e la Cassazione nega il lettore CD al boss Salvatore Madonia«Personale insufficiente per garantire i controlli necessari in una delle sezioni 41 bis più affollate d’Italia» ... msn.com