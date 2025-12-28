Niente cd in cella per Sandokan il ' no' della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di possesso di musica in cella per Francesco Schiavone, noto come Sandokan, leader dei Casalesi. La decisione si basa su un’ordinanza della magistratura di sorveglianza de L’Aquila. La sentenza rappresenta un’ulteriore misura restrittiva nei confronti del detenuto, confermando le limitazioni imposte in ambito carcerario.
Musica vietata per il capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone detto Sandokan. E' quanto stabilito dalla prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Monica Boni avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza de L'Aquila.Il tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha accolto il reclamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Gnoli rischia le feste in cella. In Cassazione a gennaio
Leggi anche: Fenomeno Sandokan: il finale a sorpresa e le anticipazioni della nuova serie con la crisi tra Sandokan e Marianna
È morto Mario Schiavone "Mattone", cognato di Sandokan - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.