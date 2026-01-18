Alemanno dal carcere | La Cassazione mi nega l’applicazione delle nuove norme ma la Corte europea accoglie il mio ricorso

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, commenta dal carcere di Rebibbia la decisione della Cassazione di respingere nuovamente la sua richiesta di applicare le nuove norme sull’abuso d’ufficio e il traffico d’influenze, mentre la Corte europea ha invece accolto il suo ricorso. La sua dichiarazione evidenzia le differenze tra le decisioni giudiziarie italiane e europee su queste questioni.

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader del movimento politico Indipendenza, affida a una lunga dichiarazione dal carcere di Rebibbia la sua reazione alla recente decisione della Corte di Cassazione, che ha respinto per la seconda volta la richiesta di applicazione delle nuove norme sull’abolizione del reato di abuso d’ufficio e sulla ridefinizione del traffico d’influenze. Secondo quanto riferisce Alemanno, la Suprema Corte ha confermato in via definitiva la condanna a un anno e dieci mesi per traffico d’influenze, oltre a quella per finanziamento illecito ai partiti, ritenendo non applicabili le modifiche legislative approvate dal Parlamento nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

