Poche iscrizioni prima elementare a rischio L’appello alla Regione

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie ’Giani’, ’Amicizia’ e ’Rodari’ sono poche e mettono a rischio l’apertura delle classi stesse. La Regione è stata chiamata a intervenire per garantire che tutte le prime quattro classi rimangano sul territorio, mantenendo l’attuale configurazione delle scuole. La situazione riguarda principalmente le iscrizioni ancora aperte per il prossimo anno scolastico.

Mantenere sul proprio territorio tutte le prime quattro classi delle scuole primarie ’Giani’, ’Amicizia’ e ’Rodari’, esattamente come allo stato attuale. E’ quanto chiede con una istanza formale l’amministrazione comunale di Massa e Cozzile all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il problema parte dalla scuola primaria Giano Giani che si trova nel paesino di Massa. Per il prossimo anno gli iscritti sono 11 e sembra che il proposito sia quello di tagliare la classe prima. La conseguenza è quella di trasferire le iscrizioni in un altro plesso del Comune. Ma le famiglie interessate, ovviamente, non sono d’accordo. E neppure il sindaco Marzia Niccoli che ha deciso di scrivere all’Ufficio scolastico regionale e per conoscenza all’ufficio istruzione ed educazione della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poche iscrizioni, prima elementare a rischio. L’appello alla Regione Articoli correlati La storica elementare rischia di chiudere per poche iscrizioni. L’appello della preside: “Portateci i bimbi, salviamo le Guarini”Ferrara, 31 gennaio 2026 – Una foto in bianco e nero, i bambini con le bretelle, i pantaloni corti. Poche iscrizioni, Scuola primaria a rischio: appello del SindacoNella comunicazione, il primo cittadino ha illustrato con chiarezza e trasparenza la situazione legata al numero delle iscrizioni, evidenziando come... Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida Tutti gli aggiornamenti su Poche iscrizioni Discussioni sull' argomento Poche iscrizioni, prima elementare a rischio. L’appello alla Regione; Troppo poche le iscrizioni, la Primaria di Badalasco chiuderà per almeno un anno; Elementari e medie, studenti in calo Nelle prime classi 150 gli alunni in meno; Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati. Troppo poche le iscrizioni, la Primaria di Badalasco chiuderà per almeno un annoTroppo pochi, anche quest'anno, i nuovi iscritti alla Primaria di Badalasco, che a settembre chiuderà i battenti per almeno un anno. primatreviglio.it Nel Rapporto di genere AlmaLaurea l’Università degli Studi Brescia si distingue in modo particolare nelle discipline Stem, nonostante le poche iscrizioni - facebook.com facebook Liceo “Meucci” di Aprilia, poche iscrizioni al classico: non ci saranno nuove classi. x.com