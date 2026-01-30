Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha scritto ai genitori dei bambini che devono ancora iscriversi alla prima elementare. Nel messaggio, il sindaco chiede attenzione sulla diminuzione delle iscrizioni e sul rischio che la scuola primaria possa chiudere. La città si prepara a un nuovo anno scolastico con poche iscrizioni, e l’amministrazione cerca di coinvolgere le famiglie per trovare soluzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha inviato in questi giorni una lettera ai genitori dei bambini in età di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della comunità su un tema di grande importanza: il futuro della scuola sul territorio comunale. Nella comunicazione, il primo cittadino ha illustrato con chiarezza e trasparenza la situazione legata al numero delle iscrizion i, evidenziando come il mancato raggiungimento del minimo previsto possa comportare la non attivazione della classe prima e, di conseguenza, la chiusura della scuola primaria di Montefredane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Poche iscrizioni, Scuola primaria a rischio: appello del Sindaco

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha scritto ai genitori dei bambini pronti a entrare in prima elementare.

Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni online per le scuole italiane, coinvolgendo circa 26mila alunni.

