La storica elementare rischia di chiudere per poche iscrizioni L’appello della preside | Portateci i bimbi salviamo le Guarini

A Ferrara, la scuola elementare Guarini rischia di chiudere a causa di poche iscrizioni. La preside lancia un appello: “Portateci i bimbi, salviamo le Guarini”. La scena di una foto in bianco e nero, con bambini in pantaloncini e bretelle, mostra un’immagine del passato. Ora, però, la realtà è diversa: senza più iscritti, la scuola rischia di restare vuota e chiudere i battenti. La dirigente chiede ai genitori e alla comunità di intervenire prima che sia troppo tardi.

Ferrara, 31 gennaio 2026 – Una foto in bianco e nero, i bambini con le bretelle, i pantaloni corti. Non ci sono bambine. Il maestro è seduto in mezzo, lo sguardo severo, la giacca, il cravattino, il gilet su una camicia bianca, il colletto rigido, sembra una divisa. Maestro Pedrocchi, attorno oltre 30 scolari. Anno 1925, elementari ‘G. B. Guarini’. Altri tempi. Lo scorso anno nel plesso che fa parte parte dell’istituto comprensivo Alda Costa, una storica istituzione cittadina, gli iscritti alla prima non arrivarono a toccare la decina. La classe saltò. Dimensionamento scuole: ecco tutti gli accorpamenti in Emilia Romagna L’appello della preside: salviamo una scuola che è storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storica elementare rischia di chiudere per poche iscrizioni. L’appello della preside: “Portateci i bimbi, salviamo le Guarini” Approfondimenti su Guarini Scuola Poche iscrizioni, Scuola primaria a rischio: appello del Sindaco Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha scritto ai genitori dei bambini che devono ancora iscriversi alla prima elementare. “Maestro elementare molestava le alunne”. Sospeso dalla scuola, ora rischia il processo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Guarini Scuola Gibson: la storica fabbrica di chitarre americana rischia di finire in bancarottaLa Gibson Guitar Corporation è una leggenda. La storica azienda statunitense che costruisce chitarre e altri strumenti musicali è stata fondata in Michigan oltre cento anni fa. L’azienda è diventata ... virginradio.it Alzatine su misura… create insieme a voi Da Vico dei Bolognesi abbiamo una nuova passione: trasformare i vostri piatti – vintage, ereditati, spaiati o semplicemente dimenticati nei cassetti – in alzatine personalizzate. Portateci i vostri piatti del cuore: noi c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.