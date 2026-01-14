Il Ministero dell’Istruzione presenta una serie di video per illustrare l’attuazione dei fondi Pnrr destinati all’edilizia scolastica a Ferrara. Attraverso queste clip, vengono evidenziati i lavori realizzati grazie agli interventi finanziati, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle iniziative adottate dall’Amministrazione locale per migliorare le strutture educative. Un’occasione per conoscere i progressi e l’impegno nel settore scolastico del territorio.

Il Ministero dell’Istruzione a Ferrara per raccontare, mediante dei video dedicati, l’attuazione delle misure Pnrr per l’Istruzione che l’Amministrazione si è aggiudicata per alcuni progetti di edilizia scolastica nel territorio. La realizzazione di questi approfondimenti ha coinvolto, oltre all’Amministrazione, tecnici, dirigenti scolastici, genitori, insegnanti, alunni: la volontà è quella di spiegare, attraverso un racconto a più voci, i progetti che si stanno realizzando grazie al Pnrr in tutta Italia. Per Ferrara sarà l’occasione per sottolineare il ruolo centrale del mondo scolastico anche nelle frazioni, per il Comune un presidio fondamentale per garantire servizi educativi di prossimità e favorire la coesione sociale delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 'Noi siamo le scuole'. Video per raccontare i lavori con i fondi Pnrr

