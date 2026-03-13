Oggi a Trieste si tiene un importante punto di controllo per i piani nazionali relativi ai fondi del Pnrr nel Friuli Venezia Giulia. Sono in gioco 3,4 miliardi di euro, di cui il 60% destinato ai comuni e agli Enti locali. L’appuntamento riguarda l’andamento delle iniziative e la gestione delle risorse per le diverse attività previste.

Trieste ospita oggi, venerdì 13 marzo 2026, il punto di controllo fondamentale per la realizzazione dei piani nazionali nel Friuli Venezia Giulia. I dati emersi dalla riunione della Cabina di regia regionale dipingono un quadro di avanzamento solido, dove i comuni hanno già speso il 60% delle risorse assegnate e gli Enti di decentramento regionale hanno raggiunto il 79%. L’assessora alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato come l’andamento sia molto positivo, evidenziando la capacità di trasformare le dotazioni in pagamenti reali e la vicinanza al traguardo finale. Non si tratta solo di cifre astratte ma di opere concrete che stanno prendendo forma sul territorio friulano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr: 3,4 miliardi in gioco, i comuni al 60% e gli Enti

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