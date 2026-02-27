Il Pnrr ci costerà 60 miliardi soltanto di interessi Un salasso fino al 2058

Dal 2021 l’Italia ha iniziato a pagare gli interessi sui mutui europei ottenuti per finanziare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con una stima di circa 60 miliardi di euro da versare fino al 2058. Le condizioni di questi finanziamenti sono caratterizzate da regole complesse e scarsa trasparenza, che rendono difficile valutare appieno l’impatto economico di questa operazione.

La Repubblica italiana, a partire dal 13 agosto 2021, quando da Bruxelles è arrivato il primo bonifico per il prefinanziamento, ha stipulato nove mutui per il Pnrr. Infatti, da allora, si sono susseguite altre otto erogazioni di importo variabile tra 14,4 e 6,9 miliardi. L'ultima, proprio a fine dicembre, di 9,7 miliardi, ha concorso al totale parziale di 99 miliardi che con le prossime ultime due rate, arriverà alla somma complessiva di 122,6 miliardi, resi inizialmente disponibili dalla Commissione nel 2021. E parliamo solo di prestiti, a cui si aggiungono 53 miliardi di sussidi (su 71 previsti), il cui rimborso transita, però, dal bilancio Ue.