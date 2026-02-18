Scende in campo la serie A Women di calcio per sensibilizzare sulla campagna vaccinale per sconfiggere il virus dell’HPV Lo raccontano gli esperti
La serie A Women di calcio si impegna nella lotta contro il virus dell’HPV, una scelta motivata dall’aumento dei casi tra le giovani atlete. Gli esperti spiegano che il papillomavirus si può prevenire con il vaccino, ma molte ragazze ancora non si sono vaccinate. La campagna mira a coinvolgere le giocatrici e i tifosi per diffondere il messaggio e aumentare le vaccinazioni.
I l papillomavirus si può prevenire grazie al vaccino. Purtroppo però siamo ancora lontani dal raggiungere l’obiettivo dell’ OMS che porterebbe a eradicare il virus dalla popolazione. Nonostante l’efficacia della vaccinazione e degli screening, troppe persone non conoscono davvero i rischi legati all’HPV. Si tratta infatti di un’infezione molto comune, spesso senza sintomi, che può però causare lesioni e alcuni tumori. La prevenzione resta l’arma più importante, soprattutto se iniziata in età precoce. Capire cos’è l’HPV e come proteggersi è il primo passo per invertire la rotta. Ecco perché prende il via una nuova campagna di informazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Cappelletti (Serie A Women): "Con anti-Hpv il virus non fa gol"Cappelletti, calciatrice della Serie A Women, ha spiegato che il vaccino anti-Hpv blocca il virus come una porta che respinge il pallone durante una partita.
Serie A Women e MSD Italia, al via la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione”Serie A Women e MSD Italia hanno avviato la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione” dopo aver ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
