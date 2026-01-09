Prosegue senza sosta al Policlinico la campagna vaccinale antinfluenzale | Misura fondamentale
al Policlinico continua senza interruzioni la campagna vaccinale antinfluenzale, rafforzata per affrontare l’emergenza sanitaria e ridurre il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. L’obiettivo è proteggere la popolazione più vulnerabile e contribuire alla gestione efficace delle risorse sanitarie. La vaccinazione rappresenta una misura fondamentale per prevenire complicanze e alleggerire il sistema sanitario.
Prosegue senza sosta al Policlinico la campagna vaccinale antinfluenzale, potenziata in risposta all'emergenza che, nei giorni scorsi, ha determinato un significativo sovraffollamento dei Pronto Soccorso in tutta la Regione.Il rafforzamento della vaccinazione rientra tra le iniziative.
Policlinico di Palermo: prosegue la campagna vaccinale antinfluenzale. Le disposizioni della DG nell'ambito della Task force danno i primi buoni risultati
Il rafforzamento del piano rientra tra le iniziative tempestivamente disposte dalla direttrice generale Maria Grazia Furnari nell'ambito della task force dedicata alla gestione dell'emergenza e del sovraffollamento.
