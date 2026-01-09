Prosegue senza sosta al Policlinico la campagna vaccinale antinfluenzale | Misura fondamentale

al Policlinico continua senza interruzioni la campagna vaccinale antinfluenzale, rafforzata per affrontare l’emergenza sanitaria e ridurre il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. L’obiettivo è proteggere la popolazione più vulnerabile e contribuire alla gestione efficace delle risorse sanitarie. La vaccinazione rappresenta una misura fondamentale per prevenire complicanze e alleggerire il sistema sanitario.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.