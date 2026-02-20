San Giovanni Teatino nasce il Tavolo permanente per la sensibilizzazione e il benessere sociale

San Giovanni Teatino ha istituito un nuovo Tavolo permanente per promuovere il benessere sociale, dopo incontri con rappresentanti delle associazioni locali. La decisione nasce dall’aumento di fragilità tra le famiglie e i giovani del paese. La prima riunione si è svolta nella sede comunale, con l’obiettivo di coordinare iniziative concrete e interventi mirati. Il tavolo vuole rafforzare il supporto alle persone in difficoltà e migliorare i servizi offerti alla comunità.

L’istituzione del Tavolo nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria “cabina di regia della resilienza”, capace di mettere a sistema competenze istituzionali, educative, legali e di pubblica sicurezza Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede comunale, la seduta di insediamento del Tavolo permanente per la sensibilizzazione e il benessere sociale, organismo strategico voluto dall’amministrazione per rispondere alle nuove fragilità del territorio. All’incontro, promosso dall’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Simona Cinosi, dal sindaco Giorgio Di Clemente, dal vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Ezio Chiacchiaretta e dal consigliere regionale Luciano Marinucci, ha partecipato una rappresentanza eterogenea delle istituzioni locali.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Regione Calabria e Unindustria: nasce il tavolo permanente per lo sviluppo del turismo Leggi anche: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali alla Apell di San Giovanni Teatino: vince la Fim Cisl Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lavori al campo di calcio a 5 a San Giovanni Teatino, ma il Pd denuncia: Altre strutture sportive nell'incuria; Lavori al campo di calcio a 5 a San Giovanni Teatino, ma il Pd denuncia: 'Altre strutture sportive nell'incuria'; BOOST ABRUZZO: Fabrizio Palmucci rilancia da Londra il ponte tra gli expats nel mondo.; AMMINISTRATIVE: A SAN GIOVANNI TEATINO L’USCENTE MARINUCCI SI RICANDIDA. San Giovanni Teatino, sindaco azzera la GiuntaIl sindaco di San Giovanni Teatino (Chieti), Giorgio Di Clemente, ha disposto oggi la revoca delle nomine assessoriali e delle relative deleghe conferite ai componenti della Giunta comunale ... ansa.it San Giovanni Rotondo, scontro alla Rsa “Padre Pio”: sindacati contro i nuovi turni imposti - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Potature sulla Gianicolense, tratto piazza San Giovanni di Dio/Colli Portuensi: domani e domenica tram 8 sostituito da bus tra stazione Trastevere e il Casaletto. x.com