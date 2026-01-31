Regione Calabria e Unindustria | nasce il tavolo permanente per lo sviluppo del turismo

Nei giorni scorsi, Regione Calabria e Unindustria Calabria hanno avviato un tavolo permanente per discutere del futuro del turismo nella regione. Le due parti si sono incontrate per trovare soluzioni pratiche e mettere in campo iniziative concrete che possano rilanciare il settore. Ora, si lavora per definire strategie e progetti realizzabili nel breve e nel lungo periodo.

Un confronto istituzionale per delineare il futuro del turismo calabrese si è tenuto nei giorni scorsi tra Regione Calabria e Unindustria Calabria.All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, il dirigente generale del dipartimento turismo, cultura e.

