Vibo Valentia Libritalia esprime solidarietà ad Antonio Iannello dopo l’intimidazione

Libritalia, insieme all’editore Buonanno e allo staff, si unisce alla solidarietà verso Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, dopo il recente atto intimidatorio subito. In un momento difficile, è importante ribadire il sostegno alla figura istituzionale e promuovere il rispetto delle istituzioni. La vicenda sottolinea l’importanza di un impegno comune contro ogni forma di minaccia e intimidazione.

L'editore Buonanno e tutto lo staff di Libritalia hanno espresso la loro piena vicinanza ad Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. "In colpire un uomo delle istituzioni non si mira solo a una persona, ma a un'intera comunità – affermano da Libritalia – Si tenta di imporre paura, silenzio e ombra. Ma Vibo è stanca: i cittadini chiedono chiarezza, legalità e trasparenza". L'editore ribadisce che la violenza rappresenta "il linguaggio di chi non ha argomenti" e che l'intimidazione è "l'ultima arma di chi teme la luce". Libritalia ha scelto di schierarsi senza sfumature "dalla parte della legalità, della trasparenza e di chi non arretra, perché Vibo deve respirare e non accetterà più di vivere con il fiato corto".

