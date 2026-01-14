Esprimiamo solidarietà ai giornalisti inseriti nella lista di proscrizione pubblicata dal Nuovo Partito Comunista Italiano, che li accusa ingiustamente di essere agenti di un'entità esterna. È importante garantire la libertà di stampa e il rispetto della dignità professionale di chi opera nel rispetto dei principi democratici. La tutela dei giornalisti e della pluralità dell’informazione resta un elemento fondamentale per il corretto funzionamento della società.

ROMA – “Esprimiamo solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti inseriti nella cosiddetta “lista di proscrizione” pubblicata sul portale del Nuovo Partito Comunista Italiano, dove vengono additati come presunti agenti dell’“Entità sionista” in Italia”. Così in una nota il coordinamento di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit sulla “Lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia e dei loro collaboratori” diffusa online dal Nuovo Pci. “Colpisce che, nonostante le prime segnalazioni, nessuno sia intervenuto per fermare una pratica che mira chiaramente a intimidire chi ogni giorno svolge il proprio lavoro per tutelare la libertà di stampa e garantire ai cittadini un’informazione corretta e verificata”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pluralismo e Libertà: “Solidarietà ai giornalisti inseriti nella lista di proscrizione”

