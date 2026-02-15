Superlega Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Perugia si trova a un passo dalla Superlega dopo aver deciso di sostenere una giornata di solidarietà, mentre si prepara ad affrontare Piacenza sabato al PalaBarton. La partita tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza rappresenta un appuntamento decisivo, con entrambe le squadre che puntano a rafforzare la propria posizione in classifica. Sabato, i Block Devils scendono in campo con la volontà di ottenere una vittoria che potrebbe consolidare il loro primo posto e portare punti importanti in classifica.

Perugia al bivio della Superlega: la sfida con Piacenza e una giornata di solidarietà. Perugia e Piacenza si affrontano sabato al PalaBarton in una partita cruciale per la Superlega, con in palio non solo punti fondamentali per la classifica ma anche la possibilità per i Block Devils di consolidare il primato. L'incontro, reso speciale da un'iniziativa di solidarietà a favore delle famiglie più fragili del territorio umbro, si preannuncia carico di tensione e significato. La posta in gioco: primato e playoff in vista. La Sir Susa Scai Perugia, attualmente in testa alla classifica, può ipoteticamente conquistare matematicamente il primo posto in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Verona.

La partita tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza si gioca oggi, dopo che Loser potrebbe rimanere fuori per un problema fisico.

La Sir Susa Scai Perugia si prepara alla stagione 2026, affrontando con determinazione le sfide del calendario e gli imprevisti fisici.

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Scai Piacenza 11/9/2025

