Medio Oriente dubbi sul board per la pace a Gaza

In Medio Oriente, la seconda fase della tregua a Gaza è in corso, mentre crescono le perplessità tra i leader riguardo al Board of Peace, il consiglio di pace promosso dall'ex presidente Trump. La situazione rimane complessa e delicata, con questioni politiche e di sicurezza che influenzano il percorso verso una stabilità duratura nella regione.

