Cosenza | 3 robot Oss per l’igiene in Emergenza

All’ospedale Annunziata di Cosenza sono arrivati tre robot umanoidi progettati per assistenza igienica dei pazienti. Questi dispositivi, inseriti nel reparto di emergenza, sono stati posizionati per migliorare le procedure di cura e garantire maggiore sicurezza. La presenza dei robot rappresenta una novità nel settore sanitario locale, portando tecnologie avanzate all’interno delle strutture ospedaliere.

L’Ospedale Annunziata di Cosenza sta per accogliere tre unità robotiche umanoidi destinate all’igiene dei pazienti, segnando un cambiamento sostanziale nell’assistenza sanitaria locale. Questa innovazione tecnologica sarà ufficialmente presentata domani durante una conferenza stampa dedicata alle modalità operative e ai benefici attesi. L’intervento si concentra specificamente sull’area di Emergenza-Urgenza, dove i nuovi dispositivi dovranno affiancare il personale sanitario nelle attività quotidiane. La scelta di introdurre queste macchine non nasce dal nulla, ma risponde alla necessità di migliorare la continuità operativa e gli standard igienici in un contesto ospedaliero che cerca di modernizzarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza: 3 robot Oss per l’igiene in Emergenza Articoli correlati La rete dell’emergenza. Medici, infermieri e oss. Aumentano le indennitàStipendi più alti per medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, per le professioni sanitarie e gli autisti soccorritori che operano nei... Emergenza portiere e sconfitta per la Pirossigeno Cosenza Under 19: Cetraro vince 9-2.La Pirossigeno Cosenza Under 19 ha affrontato oggi, 8 febbraio 2026, una sfida proibitiva sul campo della Duelle Futsal Cetraro, concludendo... Contenuti e approfondimenti su Cosenza 3 robot Oss per l'igiene in... Temi più discussi: Robot Oss entrano in corsia nell'ospedale di Cosenza; Cosenza, all’Annunziata arrivano tre robot Oss; All'Annunziata entrano i robot umanoidi: tre Robot-OSS nei reparti di emergenza-urgenza. Domani la presentazione; Robot umanoidi in corsia all’Annunziata di Cosenza: arrivano gli assistenti per l’igiene dei pazienti · CosenzaChannel.it. Robot Oss entrano in corsia nell'ospedale di Cosenza(ANSA) - COSENZA, 12 MAR - I robot umanoidi entrano in corsia all'Ospedale Annunziata di Cosenza per il quale si apre una nuova era. Nel nosocomio, infatti, spiega l'Azienda ospedaliera in una nota, ... msn.com Nuova fase all’Annunziata di Cosenza: i robot umanoidi entrano in corsiaCOSENZA Domani – venerdì 13 marzo alle ore 10.30 – all’ospedale Annunziata di Cosenza saranno presentati tre robot OSS dedicati all’igiene del paziente, progettati per supportare il personale ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria traina le esportazioni, seguita da Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Tra i settori più esportati nel 2025 figurano agroalimentare, farmaceutico, tessile e macchinari. La regione registra incrementi verso Ue, Usa e mercati asiatici ht - facebook.com facebook