A Pistoia è stato firmato un protocollo di sicurezza per tutelare i medici dagli episodi di violenza. Negli ultimi mesi si sono registrati numerosi atti di aggressione contro il personale sanitario in diversi ospedali della città. La misura mira a prevenire ulteriori incidenti e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per medici e operatori sanitari.

Il patto di cura tra medico e paziente si sta sgretolando sotto il peso di un aumento preoccupante degli episodi di aggressione contro il personale sanitario. La Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia, dott.ssa Paola David, ha sottolineato che curare senza timore è la base stessa della medicina, ma questa condizione viene messa a rischio quando la violenza diviene una minaccia concreta. Per contrastare questo fenomeno in crescita, nel territorio pistoiese è stato ratificato lo scorso luglio un protocollo di sicurezza con la Prefettura, frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni, aziende sanitarie e ordini professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: protocollo sicurezza contro le violenze ai medici

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