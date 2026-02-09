Sicurezza Confcommercio | Bene i 24 nuovi agenti ora tolleranza zero contro le violenze

Da forlitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sono entrati in servizio 24 nuovi agenti tra la questura e il commissariato di Cesena. La notizia arriva in un momento in cui la sicurezza in città è al centro del dibattito. Confcommercio Forlì si dice soddisfatta e chiede ora di applicare tolleranza zero contro le violenze. La presenza di nuovi agenti potrebbe aiutare a contrastare i problemi di ordine pubblico e a garantire più tranquillità ai commercianti e ai cittadini.

Da pochi giorni sono entrati in servizio 24 nuovi poliziotti tra questura e commissariato di Cesena. Una notizia che Confcommercio Forlì accoglie in maniera positiva. "E non poteva essere diversamente - argomenta il direttore, Alberto Zattini -. Noi da tempo andiamo dicendo che un modo per.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cesena Polizia

Cesena Siamo Noi attacca l'Amministrazione sulla sicurezza: "Bene i 12 nuovi agenti, ma il Comune faccia la sua parte"

Cesena Siamo Noi sottolinea l'importanza di un impegno concreto da parte dell'Amministrazione sulla sicurezza cittadina.

Sì al pacchetto sicurezza, ecco cosa prevede: dalla tolleranza zero sui coltelli alla tutela legale per gli agenti

Il Parlamento ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cesena Polizia

Argomenti discussi: Sicurezza: Bene il governo, anche le imprese stanno facendo la loro parte; Sicurezza nei locali, Fipe: rafforzare prevenzione e vigilanza; Confcommercio. Controlli rispetto normative sicurezza; Sicurezza nei pubblici esercizi, Lo Vecchio (Silb): Incontri in Ascom e a breve al Broletto con le istituzioni.

sicurezza confcommercio bene iConfcommercio, 'bene l'attenzione del governo sulla sicurezza'Apprezziamo l'attenzione del governo sul tema della sicurezza, condizione fondamentale per la libertà di impresa e la vivibilità delle città. Le nostre imprese, che operano quotidianamente sui territ ... ansa.it

sicurezza confcommercio bene iFipe Confcommercio Crotone: sicurezza e legalità valori condivisiLegalità e rispetto delle regole per non alterare la concorrenza, sostegno e formazione per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. ilcrotonese.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.