Sicurezza Confcommercio | Bene i 24 nuovi agenti ora tolleranza zero contro le violenze

Questa settimana sono entrati in servizio 24 nuovi agenti tra la questura e il commissariato di Cesena. La notizia arriva in un momento in cui la sicurezza in città è al centro del dibattito. Confcommercio Forlì si dice soddisfatta e chiede ora di applicare tolleranza zero contro le violenze. La presenza di nuovi agenti potrebbe aiutare a contrastare i problemi di ordine pubblico e a garantire più tranquillità ai commercianti e ai cittadini.

