Sicurezza Confcommercio | Bene i 24 nuovi agenti ora tolleranza zero contro le violenze
Questa settimana sono entrati in servizio 24 nuovi agenti tra la questura e il commissariato di Cesena. La notizia arriva in un momento in cui la sicurezza in città è al centro del dibattito. Confcommercio Forlì si dice soddisfatta e chiede ora di applicare tolleranza zero contro le violenze. La presenza di nuovi agenti potrebbe aiutare a contrastare i problemi di ordine pubblico e a garantire più tranquillità ai commercianti e ai cittadini.
Da pochi giorni sono entrati in servizio 24 nuovi poliziotti tra questura e commissariato di Cesena. Una notizia che Confcommercio Forlì accoglie in maniera positiva. "E non poteva essere diversamente - argomenta il direttore, Alberto Zattini -. Noi da tempo andiamo dicendo che un modo per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
