Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra i ministri e i vertici delle forze dell’ordine. Giorgia Meloni ha riunito i rappresentanti per discutere delle recenti aggressioni contro gli agenti e trovare una risposta unitaria. Il governo chiede misure più dure e un impegno condiviso per rafforzare la sicurezza pubblica.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto questa mattina a Palazzo Chigi una riunione di vertice dedicata ai recenti e gravi episodi di violenza ai danni delle Forze dell’ordine e alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell’ordine pubblico. All’incontro hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, collegato da Palermo, e Matteo Salvini, insieme ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto e della Giustizia Carlo Nordio. Presenti anche i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sicurezza e violenze contro le Forze dell’ordine, vertice a Palazzo Chigi: il Governo chiede una risoluzione unitaria

Approfondimenti su Palazzo Chigi

Il governo italiano accelera sulla sicurezza.

Il governo italiano si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palazzo Chigi

Argomenti discussi: Violenza contro i sanitari, Amato: Dobbiamo dare un volto a un fenomeno sommerso; Contro la violenza, metal detector nelle scuole: cosa dice la direttiva Valditara-Piantedosi; Violenza ai poliziotti è attacco alla democrazia (Ansa e altri media); Violenza contro le donne e sicurezza, i temi caldi dei prossimi giorni.

Torino, scontri e violenze alla protesta: 108 agenti feriti, governo verso una stretta sulla sicurezzaDuri scontri durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: oltre cento feriti tra le forze dell’ordine. Meloni e Crosetto parlano di azione criminale organizzata ... rtl.it

Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a TorinoMigliaia di persone in piazza contro la chiusura del centro sociale di Vanchiglia e il governo Meloni, giornalisti aggrediti ... torinotoday.it

Palazzo Chigi: è in corso la riunione convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia #Meloni per fare il punto sulle misure di sicurezza allo studio del governo dopo i fatti di Torino. Alla riunione partecipano i vicepremier Matteo #Salvini e Antonio #Tajani (in x.com

Vertice a Palazzo Chigi: nel decreto lo scudo per gli agenti. Sgomberi anche delle seconde case - facebook.com facebook