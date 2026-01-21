Per San Sebastiano ricordati gli agenti caduti

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il Comando di Due Carrare ha ricordato gli agenti caduti. Il 20 gennaio, si è svolta una cerimonia presso l’Abbazia di Santo Stefano, con una messa officiata da don Francesco Greco. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e rispetto per il sacrificio di coloro che hanno servito la comunità.

In occasione della ricorrenza del santo patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, il Comando di Due Carrare ha organizzato ieri 20 gennaio una serata di celebrazioni che ha visto lo svolgimento di una messa officiata da don Francesco Greco presso la storica Abbazia di Santo Stefano seguita da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Oggi 20 gennaio, Santi Sebastiano e Fabiano: sono ricordati insieme per un motivo ben precisoIl 20 gennaio si celebra la memoria di Santi Sebastiano e Fabiano, martiri cristiani riconosciuti per la loro testimonianza di fede. Leggi anche: Pordenone ricorda gli agenti caduti e i defunti nelle due guerre mondiali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Per San Sebastiano ricordati gli agenti caduti; La Polizia Locale celebra San Sebastiano e premia gli agenti; Tragedia di San Sebastiano, il ricordo dell'insegnante di Mark: Era un ragazzo d'oro, di grande profondità; Oggi si festeggiano i Santi Sebastiano e Fabiano. Per San Sebastiano ricordati gli agenti cadutiIeri 20 gennaio in occasione del santo patrono, un centinaio di vigili della municipale all'abbazia Santo Stefano di Due Carrare ha partecipato ad una messa e ad un momento conviviale alla presenza de ... padovaoggi.it Lecce celebra San Sebastiano, Decaro alla festa della Polizia localeLa cerimonia, organizzata dal Corpo della Polizia locale di Lecce insieme all’As.Com., si è svolta in due momenti. In piazza Sant’Oronzo la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti in ... trmtv.it Il santo del giorno Santi Fabiano e San Sebastiano Gli antichi testi liturgici romani prevedevano che San Fabiano e San Sebastiano venivano venerati separatamente, più tardi vennero ricordati in un'unica celebrazione, ma il nuovo calendario, richiamandosi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.