Non c' è più dal 2019 ma il suo ricordo vive più che mai in Diabete Romagna | aiuti in ricordo di Loris Pasi
Dal 2019, il ricordo di Loris Pasi rimane vivo in Diabete Romagna. La sua presenza continua a ispirare azioni di solidarietà e attenzione, mantenendo vivo il suo esempio di generosità e dedizione. In questo modo, Loris rimane sempre vicino a chi condivide il suo impegno e la sua passione, contribuendo a un futuro di speranza e solidarietà.
Ci sono persone che non se ne vanno mai veramente, restano nei gesti di chi le ha amate, nei valori trasmessi e nella capacità di continuare a guardare al futuro con generosità. È il caso di Loris Pasi, venuto a mancare nel 2019, il cui ricordo continua a farsi presenza concreta attraverso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
