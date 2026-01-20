La raccolta dei rifiuti | Torni il porta a porta

È stata avviata una raccolta firme per chiedere l’implementazione del servizio di raccolta porta a porta nel centro storico. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e sicuro lo smaltimento dei rifiuti, in particolare per gli anziani e le persone con difficoltà. La proposta intende migliorare la qualità della vita e favorire un ambiente più pulito e ordinato nella zona centrale della città.

Una raccolta firme per chiedere la raccolta 'porta a porta' dei rifiuti nel centro storico per agevolare gli anziani. Promotore della petizione è un cittadino, Fiorenzo Bausani, che chiede che sia ripristinato il servizio che il Comune ha interrotto in seguito all'introduzione del nuovo sistema di cassonetti. Mentre i lavori per i contenitori interrati in alcune zone del comune sono in corso e la percentuale della differenziata è arrivata al 55%, tra i cittadini c'è dunque chi chiede, nel centro storico, di tornare al precedente sistema. La petizione lanciata su Change.org ha raggiunto al momento una cinquantina di firme.

